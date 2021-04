Operação policial prende grupo suspeito de fabricar drogas sintéticas em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina desencadeou, nesta sexta-feira, 16, a Operação @Express para desmantelar uma organização criminosa responsável pelo tráfico interestadual de drogas sintéticas. O bando enviava entorpecentes a partir do Litoral catarinense, na região de Balneário Camboriú, para diversos estados. A investigação é da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Balneário Camboriú.

Cerca de R$ 900 mil em dinheiro foram apreendidos, 100 mil comprimidos de ecstasy recolhidos e 13 prisões efetuadas. A investigação durou mais de um ano e meio pela DIC.



Cerca de 170 policiais civis de diferentes regiões do Estado estão mobilizados para cumprir 60 mandados judiciais, sendo 39 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão. As ordens são cumpridas em Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Laurentino e Curitiba, no Paraná.

O delegado-geral da Polícia Civil de SC, Paulo Koerich; odelegado da DIC de Balneário Camboriú, Vicente Soares e o delegado Regional de Polícia de Balneário Camboriú, Giancarlo Rossini, falaram sobre a operação na manhã desta sexta-feira, em Balneário Camboriú.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC