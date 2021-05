Polícia Militar de Santa Catarina completa 186 anos

A Polícia Militar de Santa Catarina completou nesta quarta-feira, 5, 186 anos de história. Em solenidade representativa no Centro de Ensino da PMSC, em Florianópolis, e em pequenos atos em todo o Estado, foram realizadas as promoções de praças e oficiais. O ato foi fechado e sem as tradicionais formaturas militares abertas à população.

O comandante-geral, coronel Dionei Tonet, aproveitou a oportunidade para ressaltar o trabalho que está sendo feito na corporação. “Conseguimos investimentos nos últimos 12 meses para a área da Segurança Pública e para a Polícia Militar, cerca de R$ 146 milhões”, afirmou. Tonet ressaltou ainda a entrega das novas viaturas, que deve ser realizada neste mês.

Em termos de equipamentos de segurança, o comandante-geral anunciou que em breve será lançado edital de licitação para a compra de pistolas de calibre 9 mm para cada policial militar. “Trabalhar com proteção é uma obrigação e, agindo dessa forma, estaremos dando condições do nosso policial trabalhar de forma adequada para prestar o melhor serviço para a nossa comunidade”, completou. Nestes atos de 186 anos da PMSC, foram promovidos 91 oficiais, sendo que quatro foram ao posto de Coronel, além de 28 praças.

Participaram da solenidade no CEPM, além do comandante-geral, coronel Dionei Tonet, o sub-comandante-geral da PMSC, coronel Marcelo Pontes, o chefe do Estado-Maior-Geral, coronel Luciano Walfredo Pinho, o sub-comandante-geral do Copo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Ricardo Steil, respondendo pela presidência do Colegiado de Segurança Pública.

Por Assessoria de Imprensa

Marcelo Passamai, Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC