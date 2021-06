Governo do Estado realiza abertura da Operação Inverno 2021

Com o aumento significativo no fluxo de turistas na Serra Catarinense no período de inverno, em virtude das baixas temperaturas que atraem público das diversas regiões do país, a Polícia Militar de Santa Catarina, em conjunto com demais órgãos do Governo do Estado e Prefeituras Municipais da região, iniciou nesta segunda-feira, 21, a Operação Inverno. O lançamento aconteceu no Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra.

Com o objetivo de reforçar a segurança e preservação da ordem e proteção da vida dos turistas de inverno que frequentam a Serra Catarinense, a operação seguirá até o dia 16 de agosto nos municípios que correspondem a região serrana.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dionei Tonet, a Operação Inverno é mais uma ação conjunta do Governo do Estado de Santa Catarina. “Aqui estarão presentes não só as forças de Segurança, mas também de outras secretarias”, afirmou. Segundo ele, o governador Carlos Moisés tem a preocupação de fomentar as atividades econômicas da região da Serra Catarinense, “principalmente o turismo aproveitando a estação do inverno e, para isso, a Segurança é um dos itens mais importantes para garantir esse acesso dos visitantes”, completou.

Durante a abertura da Operação Inverno aconteceu o pronunciamento do presidente da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), Tito Pereira Freitas, Prefeito de Capão Alto, do presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Leandro ‘Mané’ Ferrari e do comandante-geral da PMSC, coronel Dionei Tonet.

De 21 de junho a 16 de setembro, a Polícia Militar de Santa Catarina colocará o seu efetivo, tanto das companhias localizadas na Serra Catarinense, quanto das suas especializadas (Rodoviária, Ambiental e Cavalaria), com atenção especial para executar policiamento ostensivo geral, auxiliando os turistas nos pontos de maior, concentração de pessoas, agindo preventivamente para a manutenção da ordem pública.

Neste sentido, a PMSC pretende proporcionar segurança ao cidadão, de forma integrada com a sociedade, visando o exercício pleno da cidadania. A PMSC também irá garantir a segurança dos turistas e fazer cumprir as medidas sanitárias impostas em nosso Estado, com procedimentos de fiscalização das medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19, principalmente nos pontos turísticos com aglomeração de pessoas, com base nas medidas de enfrentamento da situação de emergência e estado de calamidade pública previstas em Decreto Estadual.

Por Marcelo Passamai

Assessoria de Imprensa Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC