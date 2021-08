Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de SC realizam a promoção de oficiais e praças

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) realizaram na quarta-feira, 11, a promoção de oficiais e praças. A 2ª Região de Polícia Militar realizou a solenidade na sede do 6ª Batalhão de Polícia Militar juntamente com o 5° Batalhão de Bombeiros Militar, em Lages.

Estiveram presentes o prefeito do Município de Lages, Antônio Ceron, o comandante da 2ª Região de Polícia Militar, Coronel Newton Fernando Ayres dos Anjos, o Comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Fabiano Da Silva e o Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Paulo Diniz Arruda, dentre outras autoridades.

Durante a solenidade houve a entrega dos brasões de mérito pessoal de 1ª, 2ª e 3ª categorias, conferidos a 12 policiais militares que se destacaram por seus méritos profissionais, a entrega de medalhas por tempo de serviço na categoria ouro, prata e bronze, sendo 30, 20 e 10 anos de serviço respectivamente para 13 policiais militares e a entrega de medalha de aniversário do 6º Batalhão de Polícia Militar para 7 policiais militares.

Também foi entregue a medalha de mérito cruz de bravura ao 3º Sgto PM Guimarães, e realizado o ato de promoção por bravura do 3º Sgto BM Andrino, ressalte-se que a promoção por bravura é aquela que resulta de atos não comuns de coragem e audácia, que ultrapassando aos limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis ao serviço operacional pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.

No evento houve ainda o ato de promoção de 1 Oficial e 7 praças da PMSC e CBMSC.

Ao final o prefeito de Lages, Antônio Ceron, ressaltou a importância do trabalho da polícia militar com a comunidade Lageana durante a pandemia e parabenizou os agraciados, na sequência o Comandante da 2ª Região de Polícia Militar , Coronel Fernando, encerrou a cerimônia destacando que Santa Catarina é exemplo de segurança e que Lages destaca-se neste cenário pela dedicação e comprometimento dos policiais militares da região, terminando a sua fala parabenizando os praças e oficiais.







Fonte 6° Batalhão de Polícia Militar de Lages.