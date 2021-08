700 quilos de camarão contrabandeado da Argentina são apreendidos em SC

O camarão não estava sob sistema de refrigeração e não tinha nenhum comprovante de origem.

Policiais rodoviários federais apreenderam por volta do meio dia de hoje (25), na BR 153 em Água Doce, cerca de 700 quilos de camarão contrabandeado da Argentina.

As caixas com o produto estavam no porta-malas, banco traseiro e banco do carona de um GM/Corsa placas de Bom Jesus do Sul/PR.

O motorista, de 26 anos, disse que o destino da mercadoria seria restaurantes da região de Curitiba. Ele foi vai responder pelo crime por contrabando. A mercadoria e o veículo foram entregues à Receita Federal em Joaçaba, que deve descartar o produto por estar impróprio ao consumo humano.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal