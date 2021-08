Primeira etapa do programa de sinalização turística avança em Santa Catarina

As estruturas e placas da nova sinalização turística já são vistas pelas rodovias em Santa Catarina. Depois do início dos trabalhos em julho na região Caminho dos Canyons, no sul do estado, as placas estão sendo colocadas em outras cinco regiões turísticas seguindo com o cronograma da primeira etapa. O investimento aproximado do Governo do Estado é de R$ 2,5 milhões.

O programa de sinalização turística do Estado é uma ação integrada entre a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE). De acordo com o previsto em cronograma, até setembro, serão instaladas todas as novas estruturas e emplacamento nas regiões turísticas Encantos do Sul, Caminho do Contestado, Vale das Águas e Caminho das Fronteiras.

A segunda etapa do projeto, prevista para 2022, atenderá outras oito regiões, contemplando então as 13 regiões turísticas de Santa Catarina e um investimento total de até R$ 7,1 milhões, o maior projeto de sinalização turística já realizado pelo Governo do Estado.

O presidente da Santur, Renê Meneses, lembra que a atualização da sinalização turística era uma antiga reivindicação dos municípios para o desenvolvimento do setor.

“A infraestrutura é fundamental para o fortalecimento do turismo. A nova sinalização melhora o acesso aos municípios e chama a atenção dos visitantes para os atrativos. Um programa deste tamanho e investimento é inédito para o turismo catarinense. Com isso o turista fica mais orientado e seguro para chegar em locais que somente Santa Catarina tem”, comenta Renê Meneses, presidente da Santur.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, é extremamente positiva a integração entre as duas entidades do Estado. O avanço no cronograma das instalações dentro do prazo previsto também é exaltado pelo chefe da pasta.

“Ter o apoio técnico da Santur para a elaboração desse programa foi fundamental. É um trabalho técnico que torna tudo mais assertivo. Essa sinalização é muito importante para a economia e para a infraestrutura turística”, enfatiza Thiago Vieira.

Geoparque da Unesco

Além de melhorar a indicação de atrativos turísticos e orientar os visitantes, a nova sinalização contempla os requisitos da Unesco para a chancela do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul como Geoparque Mundial, projeto em andamento desde 2019. São placas em em três idiomas, identificando os municípios indutores do turismo na região.

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur