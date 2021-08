Cão ajuda a identificar 350 quilos de cocaína que iriam para Espanha em porto de SC

Segundo a Receita Federal, droga estava junto com uma carga de cerâmica no Porto de Itapoá.

A Receita Federal apreendeu mais de 350 quilos de cocaína no Porto de Itapoá, no Litoral Norte catarinense, na tarde terça-feira (24). As drogas estavam em um contêiner junto com uma carga de cerâmica que iria para o Porto de Valência, na Espanha. O cão Enzo, utilizado durante a operação, ajudou a localizar os entorpecentes.

A suspeita do órgão é que os traficantes tenham tentado despistar a fiscalização inserindo a droga em meio aos produtos sem o conhecimento do exportador. A técnica é chamada de ‘rip-on/rip-off’‘.

Com informações G1