Dia do Soldado: Polícia Militar de SC descreve a história do soldado que representa todos os policiais militares que foram promovidos por Ato de Bravura

Nesta quarta-feira, 25 de agosto, é lembrado o Dia do Soldado. A data entrou no calendário de comemorações brasileiras em 1923. Conforme a hierarquia da carreira militar, soldado é o posto inicial, sendo seguido de cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel, e por fim, coronel. E para comemorar o Dia do Soldado a policia Militar do 6°Batalhão, trouxe a história do cabo Diogo Gomes, promovido a cabo por ATO DE BRAVURA em 2021. Ele representa todos os nossos policiais militares que foram promovidos por Ato de Bravura.



Leia o relato da ocorrência:

No dia 31 de outubro de 2020, por volta da 1h, o soldado Diogo Gomes estava de serviço na base do bairro Jardim Paraíso, em Joinville, quando um veículo caiu no rio próximo ao local. Os policiais que ali estavam ouviram quando o carro chocou-se com o canteiro central, vindo a cair no rio Cubatão.

O soldado Diogo Gomes, juntamente com outros policiais, deslocou até a margem quando viu o carro boiando e uma mulher no interior gritando por socorro. O PM retirou seus equipamentos e entrou no rio, conseguindo retirar a mulher que estava no banco do carona. De forma súbita o veículo submergiu, juntamente com o condutor. Diogo retornou no rio e tentou retirar o condutor, mas sem êxito, em virtude da escuridão e dificuldades causadas pela água.

O veículo só conseguiu ser removido no dia seguinte e a perícia constatou que o motorista já havia falecido no acidente em virtude de traumatismo craniano. A ação do policial foi fundamental para o salvamento da vítima.

FELIZ DIA AOS NOSSOS NOBRES SOLDADOS!