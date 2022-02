Trecho da BR-282, na Serra Catarinense, está sendo revitalizado

O DNIT afirma que está trabalhando na revitalização da BR-282, nos municípios de Bom Retiro e Bocaina do Sul, na Serra Catarinense. A rodovia BR-282 tem 680 quilômetros entre a Grande Florianópolis e Paraíso, na fronteira com a Argentina. Um dos principais corredores da economia do Estado, que passa por grandes cidades como Joaçaba, Xanxerê e São Miguel do Oeste, tem um alto índice de acidentes.

Segundo o órgão, equipes da Autarquia atuam entre o KM 156 e o KM 167 com serviços de fresagem, recomposição e novo revestimento asfáltico.

A BR-282 é a segunda rodovia onde mais acontecem acidentes em Santa Catarina. De 2011 até 2020, foram 23 mil colisões com mais de mil mortes. Apenas em 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais de 1,1 mil acidentes, 1,3 mil feridos e 87 mortes.

Com informações SCC10