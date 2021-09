Governo do Estado reforça efetivo da segurança pública com 172 novos policiais civis

A Polícia Civil de Santa Catarina passará a contar com um reforço de 172 policiais. Com a formatura nesta quarta-feira, 8, no Teatro Pedro Ivo Campos, em Florianópolis, os 95 agentes e 77 escrivães estão prontos para reforçar o efetivo da corporação e atuar nas diferentes regiões do estado.



Ao parabenizar os policiais formandos, o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Koerich, destacou a capacitação realizada por meio da Acadepol. Pela primeira vez na história da instituição, além do curso de formação, todos os alunos sairão da Academia pós-graduados em Ciências Policiais e Investigação Criminal.

“É com satisfação que a Polícia Civil recebe os novos policiais, assim como sabemos que é grande a expectativa da sociedade para que eles possam cumprir o dever de proteger e servir a população catarinense. Tenho certeza que esse acréscimo ao efetivo da instituição proporcionará melhora na qualidade do serviço que vem sendo prestado e maior segurança para o estado”, destaca o delegado-geral.







:: Mais fotos no álbum

Curso de formação

A jornada de formação contou com uma média de 1.200 horas/aula com disciplinas como Teoria Geral da Investigação Criminal, Técnica de Entrevista e Interrogatório, Armamento, munição e Tiro Prático, Técnicas Operacionais, Criminologia, Investigação de Crimes Cibernéticos, entre outras.

“A Polícia Civil catarinense preza pela alta capacitação de seus policiais, começando no berço da atividade policial”, acrescenta Paulo Koerich.

O evento contou com a presença virtual do governador Carlos Moisés e, presencialmente, além do delegado-geral da Polícia Civil, demais autoridades da segurança pública catarinense.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom