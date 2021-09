Vídeo mostra como será a Rua Coberta do Complexo Turístico de Urupema

A Cidade de Urupema ganhará, em breve, o mais imponente complexo turístico de toda a Serra Catarinense, uma mega estrutura, no moderníssimo estilo europeu que inclui uma rua coberta com decks e points para a visitação turística, visão 360 graus, observação para trutas, cabine fotográfica e muita arte e design para renovar as estruturas da já aclamada como a Cidade mais fria do Brasil.

Veja o vídeo no instagram:

A obra será feita pelo Governo do Estado, através da Santur, em frente a Igreja Matriz e deverá impulsionar cada vez mais o turismo de Urupema que já desponta no cenário nacional, em virtude do frio, atraindo cada vez mais turistas.

“Precisamos dessa mobilização para que a iniciativa privada também se sinta encorajada a investir e melhorar a experiência para os turistas, levando mais desenvolvimento a Urupema e à região “- afirmou o Governador Carlos Moisés.

De acordo com o prefeito de Urupema Evandro Frigo, o objetivo é transformar o potencial turístico em desenvolvimento econômico sustentável com qualidade de vida para a população local e regional.

“Fizemos várias reuniões muito produtivas com os parceiros, como a Santur, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Casa Civil. Toda essa movimentação será importante para desenvolver não só aquela região da rua coberta, mas todo o comércio no entorno” – Relatou o Prefeito de urupema.