Polícia Cívil de SC, por meio da DIC São Joaquim, prendeu em flagrante um dos ladrões do mercado Econômico

Polícia Cívil de Santa Catarina, por meio da DIC São Joaquim, prendeu em flagrante na noite do dia 17/09/2021, um dos autores dos roubos ocorrido nesta data de uma caminhonete e posteriormente no Supermercado Econômico.

Trata-se de um grupo de 4 indivíduos, armados com arma de fogo.

O conduzido foi encontrado com parte do dinheiro roubado, moedas embaladas em sacolas do supermercado roubado.

No momento da abordagem estava também a companheira dele, e em buscas no interior deste foram encontradas drogas, tais como cocaína e maconha em embalagens para pronta venda.

Nas buscas na residência de ambos foi encontrada uma moto objeto de furto no início deste mês nesta cidade.

Ambos presos foram levados ao presídio regional de Lages.

Fonte: Polícia Cívil