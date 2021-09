Câmeras de segurança mostram o momento em que Supermercado é assaltado em São Joaquim

Três homens invadiram encapuzados e armados o Supermercado Econômico, em São Joaquim, após terem furtado uma Camionete S-10 de cor branca da localidade do Boava no final da tarde e início da noite desta sexta (17).Os homens entraram encapuzados, mostraram as armas, renderam algusn caixas e levarm um certa quantia em dinheiro e moedas do supermercado e dpois fugiram na mesma camionete branca furtada momentos antes.

Veja as imagens das Câmeras e Segurança:https://www.facebook.com/saojoaquimonline/videos/1522278678134566

Atualização:

A Camionete S-10 foi recuperada horas mais tarde, abandonada próximo a escola do bairro Santa Paulina.

Quem souber qualquer informação pode avisar a polícia pelos fones 190 ou 181.