Após o cancelamento da edição 2020 – por causa da pandemia causada pelo coronavírus – o EncontRo dos VeteRanos é retomado pelo 6º Batalhão de Polícia Militar.

Com o objetivo de reunir e valorizar os policiais militares Veteranos da Polícia Militar de Santa Catarina, foi realizada a quinta edição do “EncontRo dos VeteRanos”, no 6º Batalhão de Polícia Militar, em Lages.

Nesta edição o encontro reuniu cerca de 140 policiais veteranos de diversas cidades catarinenses, os quais puderam desfrutar de um dia com muitas lembranças, conversas, comida boa, atrações artísticas e valorização pelos anos de vida que dedicaram à Segurança Catarinense.

O encontro faz parte do calendário de eventos oficiais de aniversário do 6º BPM e foi lançado no ano de 2016 com o nome “Carreteiro da Reserva Remunerada”, sendo reformulado e adaptado aos ditames da Portaria nº 402/PMSC/2021, a qual cria o Programa de Proteção ao Veterano e oficializa o termo como nomenclatura oficial dos policiais inativos.

Ao fazer uso da palavra o comandante do 6º BPM tenente-coronel Fabiano da Silva enfatizou que “devemos valorizar e respeitar os veteranos, pois o trabalho deles construiu a história e a credibilidade da PMSC”.

A participação no encontro, que foi marcado por muita emoção, estava condicionada a imunização completa contra o coronavírus.

Com informações Polícia Militar de Lages