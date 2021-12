Carro colide em bovino solto na rodovia SC-110 em São Joaquim

A Policia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um sinistro de trânsito (Apenas danos materiais) atropelamento de animal bovino e omissão de cautela na guarda ou condução de animais, ocorrido no dia 24/12/2021 às 23h30min na SC110 KM433,500 próximo ao portal de São Joaquim em São Joaquim/SC.

A guarnição do P21 (Bom Jardim da Serra) foi acionada e deslocou ao local constatando que o sinistro envolveu um veículo AUDI A4 emplacada no município de São Joaquim/SC, conduzido por uma feminina de 26 anos de idade, esta sem lesões e não apresentando sinais de ter ingerido bebida alcoólica, e um animal bovino que morreu no local não sendo possível identificar e localizar o proprietário.

O veículo foi liberado para a condutora e lavrado o boletim para formalizar o atendimento.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim Serra.