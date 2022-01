PM quebra vidro de carro para salvar cachorro deixado trancado em um calor escaldante

Policiais Militares quebram o vidro de um carro para salvar cachorro que foi deixado dentro de veículo fechado em Balneário Camboriú… O pobre animalzinho já não conseguia respirar, trancado em um calor escaldante…

Veja o Vídeo:

Animal se encontrava desfalecido e sem conseguir respirar. Nesta terça feira, 11, por volta das 14 horas, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência em um estacionamento, na Barra Sul, em Balneário Camboriú, onde um cachorro encontrava-se trancado no interior de um automóvel, com os vidros totalmente fechados, sob forte incidência solar.

Foi verificado que o veículo deu entrada no local às 11 horas, e a temperatura média era de quase 30º graus.

Diante dos fatos, com auxílio de uma barra de ferro, os Policiais Militares quebraram o vidro do veículo, possibilitando o resgate do cachorro.