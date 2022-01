Moradores comemoram o início da pavimentação da Rua Antônio Sampaio Correia em São Joaquim

O Moradores comemoraram e muito o início das obras de pavimentação da Rua Antônio Luiz Sampaio Correia, no Bairro Jardim Bandeira. A rua irá ligar as já pavimentadas Ruas: Paulo Anacleto Rodrigues e Sebastião Tomás de Souza.

As máquinas da Casan e da empresa ganhadora da licitação começaram a fazer as obras essenciais antes do início da pavimentação já na manhã desta terça (11). A rua contém aproximadamente 100m de extensão e deverá ganhar pavimentação com piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm e com a espessura de 8cm, a popular lajota. A obra orçada em cerca de 83 mil deverá ser concluída entre 15 a 20 dias, dependendo das condições do tempo.

O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, comentou que as obras em São Joaquim continuam com firmeza e trazendo melhorias para a população: “Continuamos trabalhando firme no propósito de melhorar a infraestrutura do município, são recursos próprios investidos diretamente no bem estar da população.” Destacou o Prefeito Giovani Nunes

Para o agricultor Agnaldo Lemos e sua esposa, a Professora Elza Pereira de Oliveira Lemos, que moram no local, afirmaram que só tem motivos para agradecer e comemorar esse passo na evolução de uma rua que esperou por décadas para ganhar pavimento:

“Só temos a agradecer a Administração municipal, ao prefeito, aos secretários e todos os envolvidos por essa obra na Rua Antônio Sampaio Correia. Estamos muito felizes com essa ação. Ficamos 32 anos sofrendo com o barro e a poeira, mas finalmente a rua vai ganhar um pavimento. Só temos a agredecer por mais este excelente serviço prestado em prol da comunidade.” Comemorou o casal.

Vejas as imagens do início das obras: