Vídeo: Carreta carregada de maçã tomba em São Joaquim, próximo a localidade do Cruzeiro

A Polícia Rodoviária prestou socorro a um motorista após um tombamento de uma carreta na SC-390, altura do KM 365 da rodovia, próximo à localidade do Cruzeiro em São Joaquim. Felizmente, o motorista do veículo, de 55 anos, não se feriu. O caminhão seguia, carregado de maçã, de Bom Jardim da Serra para Fraiburgo! O fato aconteceu por volta das 17h desta sexta-feira (25)

Veja o Vídeo:

