Acusado de matar cães teria comigo o animal e guardado coração em casa, diz delegado

Absurdo! O jovem de 19 anos, acusado de matar quatro cães em Campos Novos, no Meio-Oeste de SC, preso em flagrante por maus-tratos na última segunda-feira (28), teria comido a carne de um dos animais e retirado o coração, que estava guardado em sua casa, a informação foi revelada pelo delegado Luis Eduardo Machado Cordova, da Polícia Civil Campos Novos.

Segundo o delegado, o homem confessou os crimes em interrogatório e disse que comeu a carne de um cachorro porque teria curiosidade para provar o sabor. O acusado também disse que ele retirou o coração do animal. A Polícia Militar encontrou o coração em um recipiente na casa do jovem.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela justiça, nesta terça-feira (29). Em audiência de custódia, o juiz Eduardo Bonnassis Burg, da Vara Criminal da comarca de Campos Novos, ordenou que o exame de sanidade mental seja realizado pelos médicos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado e o laudo deve ser entregue no prazo máximo de 45 dias.

A família acionou a polícia ao encontrar o jovem com um cão ensanguentado no banheiro. Os agentes foram até a casa do acusado, que fugiu do local para não ser preso. Ele entrou em uma mata, mas foi encontrado pela polícia.

O rapaz informou onde estava o cão que ele havia levado de casa para a mata, o animal foi encontrado em meio a pedras e galhos, muito machucado. A Polícia levou o cão para receber atendimento veterinário e prendeu o jovem em flagrante.

Conforme a Polícia Civil, três carcaças de cães foram encontradas pela perícia, no local que o homem confessou ter deixado os corpos.

Segundo o delegado, com a morte de quatro cachorras confessada e o cão machucado, encontrado com o suspeito, o número de vítimas é de pelo menos cinco animais. Entretanto, a investigação não descarta que o número possa ser muito maior.

Entenda o caso:

A Polícia recebeu uma denúncia, no início de março, que relatava que um homem estaria recolhendo animais de rua para depois maltratá-los. Os cachorros eram mortos pelo suspeito. Durante investigação na casa do jovem, ele alegou que utilizava os animais para caça.

Fonte: SCC10