Se seu parceiro pede tempo, o que isso significa?

Amar e ser amado, criar belos laços que tragam coisas boas para a vida cotidiana, sentir-se apoiado, compreendido e também desejado, são aspirações comuns inerentes a todos os seres humanos.

O fato é que as pessoas são por natureza seres sociais, e se sentem bem em estar em grupo e em companhia.

Transferido para o âmbito dos relacionamentos, isto é ainda mais acentuado. Para algumas pessoas, ter um parceiro, uma relação ou estar casado representa até mesmo ter conseguido marcar a caixinha das coisas “para fazer na vida”.

No entanto, embora as relações sejam de alguma forma destinadas a ajudar as pessoas a crescer, a trazer conhecimento mútuo e afeto, a realizar mais rapidamente um sonho que poderia levar mais tempo por si só, nem tudo é simples quando se trata de relações interpessoais, de qualquer tipo. As relações amorosas, claramente, não poderiam ser diferentes.

E há muitas perguntas que entram em jogo: a pessoa gostará de mim o suficiente? Quanto tempo durará nossa relação? Será ele ou ela é a pessoa certa para mim? Ou ainda mais, o que fazer quando a pessoa me pede uma pausa?

Meu parceiro me pediu um tempo

Às vezes as pessoas já esperam que isso aconteça, em outros casos, é uma completa surpresa. Um belo dia, o parceiro pede um descanso. Os sentimentos neste momento podem ser mistos: tristeza, decepção, raiva, ou até mesmo alívio e alegria, embora em menor grau.

Neste momento, as pessoas tendem a procurar “culpados”, a lembrar os momentos repetidamente para tentar adivinhar onde erraram, o que causa grande exaustão física e mental. Muitas pessoas têm até mesmo perda de apetite, insônia, dificuldade de concentração e outros desconfortos ao passar por este desafio, o que é totalmente normal.

E a verdade é que não é surpreendente, uma vez que os níveis hormonais naquele momento podem cair, levando à queda emocional e ao baixo astral. Precisamente por isso, para não se conectar com essas emoções negativas e como uma tentativa de fugir desse desconforto, muitos preferem implorar para voltar, colocando seu amor-próprio em segundo plano e de alguma forma também desrespeitando a decisão do parceiro de pausar a relação neste momento.

Mas então, o que fazer quando o parceiro pede um tempo?

Antes de tudo, é importante ter em mente que o evento já ocorreu, ou seja, a pausa já foi solicitada pelo parceiro, por isso não adianta negá-la ou tentar forçar o outro a mudar de idéia. No entanto, isto não significa que se deve sentar e esperar que as coisas mudem milagrosamente. Portanto, algumas dicas sobre o que fazer quando isso acontece:

Aceitar a decisão da pessoa

Como dito anteriormente, discordar da pessoa e insistir que ela mude de ideia só serve para piorar as coisas, no final, talvez um tempo para acalmar o clima da relação seja bem-vindo.

Mudar o enfoque da situação

Ao passar por esta circunstância, é normal encontrar-se em um loop obsessivo, por exemplo, falando a respeito disso em excesso com amigos, família e até consigo mesmo em seus pensamentos cotidianos. Portanto, é importante tentar mudar um pouco o foco da situação, ir ao cinema, fazer exercícios, meditar… qualquer coisa que ajude a se afastar do assunto e se conectar consigo mesmo.

3-Deixar que seja a pessoa que pediu o tempo que te procure

O tempo no relacionamento foi ideia daquela pessoa, portanto, a responsabilidade de retomar o contato também deve ser dela. Que seja essa pessoa a buscar, a enviar mensagens, a ligar se achar conveniente. Afinal, se esta pessoa pediu tempo, é exatamente isso que é preciso dar a ela, o espaço que ela quer.

Usar este tempo para cuidar de si mesmo

Em vez de perder este tempo pensando no que fizeram de errado, no que seu ente querido fará em sua ausência e outros pensamentos não muito construtivos, é melhor investir este tempo em si mesmo. Cuide de si mesmo, acaricie-se, aconchegue-se, rodeie-se de pessoas que realmente o amam e querem estar perto de você e preencha seu coração com esse amor.

Evitar olhar para o calendário

Muitas pessoas se perguntam quanto tempo esta pausa durará, e a verdade é que a resposta é o tempo necessário, ou seja, não há tempo definido. Alguns informam alguns meses, outros apenas dias, dependerá de saber quando ambas as partes conseguiram esclarecer suas ideias para ter uma conversa clara e objetiva.

6 – Tempo para restabelecer os laços ou terminar os ciclos

Após passar o tempo que a pessoa julga necessário, é muito provável que ela se aproxime novamente – embora de forma confusa – muitas vezes.

Após passar o tempo que a pessoa julga necessário, é muito provável que ela se aproxime novamente – embora de forma confusa – muitas vezes.

A decisão sobre o que fazer com a situação cabe então a cada um. Se ainda quiser conversar e potencialmente trabalhar em um relacionamento para construir algo mutuamente satisfatório, vá em frente. Caso contrário, o melhor a fazer é retirar-se amorosamente e deixá-lo ir. No final do dia, nem todos valem ou merecem uma segunda chance e optar por si mesmo é sempre a melhor opção.