Novas rachaduras preocupam motoristas na SC-114 próximo ao Rio Lava-tudo

Não é das melhores a situação da SC-114 no trecho que liga São Joaquim a Lages, pois no KM-269, próximo ao Lava-tudo a rodovia começou a apresentar novas rachaduras que podem comprometer a segurança dos motoristas e caminhoneiros que passam pelo local sob o risco de desmoronamento.

Mensagens nas redes sociais informam que: “A pista corre o risco de desmoronar, o alerta é para os motoristas que trafegam entre São Joaquim a Lages ou vice-versa, para terem atenção no KM 272, bem na curva, depois do rio lava tudo, tem diversos cones espalhados pela terceira pista.”

Ainda não se sabe as causas o incidente se é por excesso de peso de carretas bitrens que foram flagradas recentemente com cargas superior a 70t ou se é mais um incidente geológico na rodovia.

A Polícia Rodoviária informou que o local está sinalizado. E segue monitorado. A coordenadoria da SIE já está ciente e providenciou uma camada de manta asfáltica para corrigir a rachadura. E verificar a causa e correção do problema.

Cronologia:

Março de 2017 – Foi entregue, em São Joaquim, a obra de reconstrução da SC-114, no trecho de 55 quilômetros que vai do município até Painel. Com investimentos de mais de R$ 90 milhões.

Maio de 2017 – Inaugurada há 2 meses, trecho da SC-114, na Serra de SC, apresenta rachaduras e desmorona logo depois, próximo a uma antiga cascalheira em São Joaquim.

Julho de 2021 – A SC-114 é interditada por causa de um desmoronamento próximo ao posto rodoviário do Painel.

Abril de 2022 – Novas rachaduras começam a aparecer na SC-114 próximo à ponte do Rio Lava-tudo, o local é sinalizado e preocupa os motoristas.