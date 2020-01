Bom Jardim da Serra é ponto de partida para Cavalgada do grupo “Os Gaúchos de à Cavalo pelo Mundo” com Elton Saldanha

Por Allyson Cândido

Na manhã desta última sexta feira(24), nas dependências do Parque de Exposições Gasparino do Amaral Velho, na cidade de Bom Jardim da Serra, reuniram-se cavaleiros de diversas partes do Brasil, para então, dar início à 26ª Cavalgada rumo ao Rodeio Internacional de Vacária no Rio Grande do Sul. A intensa garoa, não foi um obstáculo para esses aventureiros, já que, fizeram um majestoso desfile pela cidade e em seguida, foram prestigiar as belezas do paisagismo local, passando por Cânions, cachoeiras e os verdes campos de cima da Serra. Por fim apearam de seus cavalos e degustaram um maravilhoso almoço no Mirante da Serra do Rio do Rastro.

A bom-jardinense e tradicionalista Gerusa Assunção conhecida entre o grupo como Guga Assunção, foi uma das participantes e apoiadora do evento no município, e falou com exclusividade conosco: Segunda ela já faz cavalgadas a mais de vinte anos com o cantor Elton Saldanha (um dos fundadores do grupo).

Veja o Vídeo:

Hoje residente em Gramado, Geruza alega ainda sentir apego a sua terra, e possui vontade imensa de ajudar a valorizar o local. Como o Rodeio Internacional de Vacária é a copa do mundo dos rodeios e atrai pessoas do mundo todo, nada melhor do que trazer parte desse povo para conhecer Bom jardim, descobrindo suas belezas naturais e mostrar para o mundo seu potencial, e que esse foi o ideal para que a cavalgada partisse desse município. Questionando-a sobre como e a sensação de cavalgar junto ao grupo, declarou: “Os cavaleiros, tem uma missão de fraternidade e igualdade entre si, então, é um clima muito bom de amizade, brincadeiras, cantorias, versos, um ajudando ao outro a arrumar sua encilha, o apoio ao passar por lugares mais difíceis”.

Alega ainda ter um diferencial especial nessa edição da cavalgada, pois, tem um número mais elevado de cavaleiras. A tradicionalista agradece aos demais conterrâneos que ajudaram na organização do evento, tais como: Vilmar Ribeiro (machinho), Miguel Carvalho, Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra e a Câmara de Vereadores. Às mulheres que gostam da cultura tradicionalista gaúcha, Gerusa deixa uma mensagem:

“Apesar das nossas limitações, não tenham medo realizar seus sonhos, a gente pode, e pode muito, se você tem vontade, você vai, claro que precisa se organizar, mas você conseguirá até abrilhantar melhor o meio tradicionalista.

Veja as imagens da Cavalgada: