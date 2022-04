Mulher cai no golpe do “falso filho”

Nesta quinta-feira, 21, por volta das 10h30 a Polícia Militar foi acionada para deslocar atender uma ocorrência de estelionato em São Miguel do Oeste.

Segundo a PM, chegando no local a guarnição conversou com a mulher a qual relatou que na manhã de quarta-feira, 20, por volta das 8h30, entrou em contato com ela um homem dizendo que era seu filho, ele disse para a vítima que seu aparelho de telefone celular tinha estragado e por isso estava entrando em contato com aquele número provisório.

O homem então pediu a vítima o valor de R$ 1.479,00 para comprar outro celular, sendo assim, por volta das 13h30 a mulher fez o depósito de R$ 1.470,00 e logo em seguida o “suposto filho” pediu mais R$ 2.000,00 e a vítima disse que não teria mais dinheiro.

A vítima percebeu que era golpe quando conversou com seu filho mais tarde e o mesmo relatou a mãe que não tinha sido com ele que ela teria conversado, que ele não tinha trocado de número.

Diante do fato a guarnição confeccionou o boletim de ocorrência, orientou e liberou a solicitante.

Fonte: PM – SMO