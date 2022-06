Homens são presos após chantagearem mulher com imagens dela nua em Santa Catarina

Uma mulher, de 48 anos, foi vítima de extorsão em Rio dos Cedros, no Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Dois homens foram presos após chantagearem a vítima usando prints com imagens dela nua.

A Polícia Militar foi abordada pela mulher na rua Minas Gerais, no bairro Divinéia, por volta de 13h30 deste sábado, 4. A vítima relatou que estava sofrendo chantagens de um número desconhecido.

Início das conversas

De acordo com o relato da vítima, ela teria conhecido um homem, de 25 anos, e por meio de um aplicativo de mensagens, os dois começaram a conversar. Ela disse que os dois também teriam feito videochamadas eróticas.

Após um certo tempo, a mulher começou a receber mensagens de um número desconhecido com ameaças. O suposto autor das extorsões disse que tinha feito prints das videochamadas e pediu R$ 2 mil para não divulgar as imagens.

Pagamento

Com medo, a mulher marcou para fazer o pagamento e não ter as imagens divulgadas. Os policiais constataram o crime de extorsão após analisarem as conversas.

Segundo a PM, um homem, de 30 anos, teria feito as ameaças de divulgação das imagens sem autorização da vítima. Ele teria entrado em um carro para receber o valor.

Os policiais se deslocaram ao local e conseguiram abordar os suspeitos. Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Com informações: O Município