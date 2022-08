Polícia Cívil prende suspeito de matar mulher grávida em Lages há mais de 1 ano

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou a prisão, nesta quinta-feira (25), do homem suspeito de matar a tiros Ana Julia dos Santos Floriano, de 19 anos. A prisão aconteceu em uma operação conjunta entre a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) e a Divisão de Investigação Criminal da PCSC (DIC). A polícia não informou local da prisão, mas fará um pronunciamento para mais informações.

O crime aconteceu em junho de 2021 dentro do apartamento da vítima, no Edifício Rio Verde, Rua Frei Rogério, uma das mais movimentadas do centro de Lages, próximo à Catedral Diocesana. A jovem estava grávida de dois meses. O suspeito seria o ex-namorado, de 34 anos, que fugiu em um automóvel e estava foragido desde então.

Ele teria cometido o crime por não aceitar o término do relacionamento com a moça. A Polícia Militar (PM) na época verificou que havia dois Boletins de Ocorrência (B.O.s) registrados por Ana Júlia contra o suspeito em 2020, um deles por impedimento de tomar posse de pertences em moradia e o outro por ameaça de morte.