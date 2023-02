Cão farejador Bili se aposenta da PRF após 9 anos de bons serviços

Chegou a hora do merecido descanso. Depois de nove anos de carreira na Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, o cão farejador Bili se “aposentou” do serviço policial.

Pastor belga malinois, Bili nasceu em 2013. No ano seguinte, depois do treinamento, já começou a combater o crime, ajudando a localizar drogas com suas habilidades excepcionais de faro. Ele foi protagonista de diversas apreensões, como em 2021, quando detectou 15 quilos de cocaína e três quilos de crack escondidos na lataria de um automóvel.

Na despedida da equipe do GOC (Grupo de Operações com Cães) da PRF em SC, localizada na Unidade Operacional na BR-163 em Guaraciaba, Bili ganhou festa com direto a bolo feito da ração preferida dele, enfeitado com biscoitos.

Ele já tem endereço novo. Vai morar com um casal em São Miguel do Oeste, que também cuida da cadela “Lessie”. Bili e a nova amiga foram ontem se conhecer e se refrescar em um rio da região, mercando o início de uma nova fase tranquila, saudável e divertida.