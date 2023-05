Policiais salvam cão de dentro de casa em chamas em SC; Heróis

Um cão que estava dentro de uma casa em chamas, na cidade de Água Doce, no Meio Oeste catarinense, foi salvo por policiais militares, na tarde desta quarta-feira (10). A casa às margens da SC-150 estava em chamas.

Os policiais Rodoviários, do Posto 8 de Ibicaré, foram até o local e encontraram duas mulheres, em estado choque. A guarnição retirou as mulheres das proximidades da casa e as levaram para um local seguro.

A polícia também retirou das proximidades um veículo e uma motocicleta da família, que estavam próximo ao fogo, na iminência de também serem consumidos pelas chamas.