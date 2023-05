Detentora de seis premiações como melhor mel do mundo, Santa Catarina realiza a XXII Feira do Mel

Excelência em qualidade e produtividade, assim é referenciada Santa Catarina quando o assunto é mel. Detentora por seis vezes consecutivas do prêmio de melhor mel do mundo no congresso mundial Apimondia, Santa Catarina deu início, na manhã desta quarta-feira, 10, a XXII Feira do mel. O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura.

“Aqui nós podemos ver a representação de que estamos seguindo o exemplo das abelhas, o trabalho em conjunto, harmônico e fazendo acontecer. Todas as instituições e os produtores reunidos, simbolizando o que fazem as abelhas e trazendo este excelente resultado do setor. A Secretaria da Agricultura e o Governador Jorginho Mello vão dar continuidade a este trabalho com programas e projetos que auxiliam na produção do mel de excelência que faz o nosso estado”, destaca o Secretário da Agricultura, Valdir Colatto.

Em 2023, a feira traz mais de 30 marcas, com uma grande diversidade de tipos de méis. São 23 estandes com produtos catarinenses e quase 200 produtores expondo méis, cosméticos, bebidas e diversas outras opções. A XXIl Feira do Mel de Santa Catarina, acontece de 10 a 13 de maio de 2023, no Largo da Alfândega, centro de Florianópolis. A organização é da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc), Epagri, Sebrae, Senar, UFSC e prefeitura de Florianópolis.

A apicultura e a meliponicultura em SC

Com mais de 16 mil criadores de abelha, o estado produz cerca de 100 tipos de méis silvestres com cor, aroma, sabor e consistência diferentes. O forte trabalho entre instituições como a Faasc, Epagri, Cidasc, Sebrae, Senar, UFSC e produtores rurais, tornaram o estado catarinense referência na criação de abelhas.Foto: CIDASC

Santa Catarina está entre os maiores produtores e exportadores de mel do Brasil, além de ter a melhor produtividade por área do país, com uma média estadual de 68 kg/km², contra 4,8 kg/km² da média nacional. SC possui ainda a Indicação Geográfica (IG) do Mel de Melato da Bracatinga na categoria Denominação de Origem (DO) do Planalto Sul Brasileiro, a IG é a garantia de que o produto possui características e sabor únicos.

Apoio aos produtores rurais

Os apicultores e meliponicultores de Santa Catarina dispõem de linhas de crédito voltadas ao fortalecimento do setor. No Programa Terra Boa 2023, a Secretaria da Agricultura apoiará a aquisição de kits apicultura.

O kit tem o valor de R$ 2,6 mil, e o produtor tem dois anos de prazo para o pagamento, com parcelas anuais e sem juros. Caso o produtor opte por adiantar o pagamento da segunda parcela para a mesma data de vencimento da primeira, terá um desconto de 60% sobre o valor da segunda parcela. O Terra Boa contempla ainda o fornecimento de abelhas rainhas.

Os apicultores e meliponicultores podem acessar também o Programa Investe Agro – SC, com subvenção de juros de financiamentos bancários, e o Programa Fomento Agro – SC, que oferece linhas de financiamentos.

Por Paulo Henrique Santhias

Assessoria de Comunicação