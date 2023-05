Governo do Estado abre concurso público para carreira de praças e oficiais da Polícia Militar

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira, 11, os editais de Concurso Público para o ingresso dos novos efetivos na corporação na carreira de Praças e Oficiais. O concurso foi anunciado pelo governador Jorginho Mello no último dia 5, durante as comemorações do aniversário dos 188 anos da Polícia Militar de Santa Catarina.

“Autorizamos o prosseguimento deste concurso para reforçar ainda mais a melhor Polícia Militar do país. A família catarinense acredita e confia nas Forças de Segurança, e é nosso papel como governador garantir que tenham as melhores condições para proteger nosso estado”, explicou o governador.

O concurso está disponibilizando 500 vagas para soldados no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), sendo 400 vagas para candidato do sexo masculino e 100 vagas para feminino. Já para o Quadro de Oficiais, serão disponibilizadas 50 vagas, sendo 40 para candidatos do sexo masculino e 10 vagas para feminino.

As inscrições poderão ser efetuadas a partir das 10 horas do dia 19 de maio de 2023, com encerramento até às 18 horas do dia 16 de junho de 2023, para a carreira de Praças, e até às 18 horas do dia 9 de junho, para a carreira de Oficiais.

O prosseguimento do concurso respeita a orientação de contenção de despesas do Pafisc, pois vai gerar gastos somente em 2024.

O concurso público será regido por esse edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

:: Confira os editais dos concursos público clicando neste link

Por Secom