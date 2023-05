Homens são encontrados mortos dentro de carro em São José do Cerrito na Serra Catarinense

Dois homens foram encontrados mortos dentro de um Fiat Pálio na localidade de Vargem Bonita, em São José do Cerrito. O duplo homicídio ocorreu na madrugada deste sábado (20).

Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas foi encontrada dentro do veículo e a outra caída no meio da via. Ambos estavam com marcas de faca pelo corpo. No interior do carro foram localizados uma roçadeira e uma mochila com ferramentas e pertences de um dos homens.

Ainda conforme a guarnição, o Instituto Geral de Perícias e a Polícia Civil também estiveram presentes para investigar as causas do crime e retirar os corpos do local.