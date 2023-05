Homem combina compra de carro, embarca e foge com o veículo na Serra Catarinense

Um fato inusitado, onde um homem combinou a compra de um carro, embarcou e fugiu com o veículo ocorreu na última sexta-feira (19), em Lages, na Serra Catarinense. A ação criminosa teria ocorrido em uma loja de som automotivo no bairro Penha.

A vítima relatou aos policiais que combinou o local para a negociação do carro VW/Saveiro, e ambos teriam ido até um estabelecimento para ajustar o som do veículo. O que o proprietário do carro não esperava, é que o suspeito embarcasse e fugisse do local.

A Polícia Militar recebeu a informação de que junto ao suspeito, estava uma mulher em um carro Audi, com placas de Balneário Camboriú. Ao repassar os detalhes à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos foram reconhecidos e detidos pelos policiais em comboio na BR-282, em direção a Florianópolis.

Com informações: SCC10