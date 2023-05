QUASE 400 GARRAFAS DE VINHO SÃO ENCONTRADAS EM FIAT UNO DURANTE ABORDAGEM NA SC-114 EM LAGES

Condutor foi flagrado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na madrugada deste domingo, 21, transportando carga de descaminho na SC-114, em Lages. O fato aconteceu por volta das 4h30,no KM 231,500 da rodovia.

Durante patrulhamento, as guarnições dos postos 10 e 11 avistaram um Fiat/Uno trafegando em velocidade incompatível com a via, além de visível sobrepeso no veículo, o que intrigou os policiais.

Com isso, foi dada ordem de parada ao condutor, de 18 anos. No automóvel também havia um outro passageiro, de 24 anos. Ao ser indagado, o motorista informou que o veículo estava carregado com vinhos, trazidos da Argentina.

Na busca veicular, os policiais encontraram 354 garrafas de vinho, todas embaladas em caixas, e quatro garrafas de azeite de oliva.

Diante da situação, como toda a carga estava sendo transportada sem o devido desembaraço aduaneiro, as mercadoria foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal de Lages.

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida!