Homem usava fotos íntimas para chantagear e estuprar adolescente na Serra catarinense

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi condenado a 14 anos, quatro meses e 12 dias de prisão, pelos crimes de coação, estupro e armazenamento de material pornográfico de uma adolescente, pela 2ª Vara Criminal da comarca de Lages. Ele usava fotos íntimas para chantagear a jovem.

Além disso, o homem também responde por outros processos por pedofilia. A sentença que o condenou por estupro é passível de recurso no TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Homem chantageava a menina a enviar fotos íntimas

Quando a menina tinha 12 anos, o homem conseguiu o número do telefone e iniciou uma conversa com a vítima por mensagem. Depois de ter a confiança dela, pediu que enviasse fotos íntimas.

Após adquirir os materiais, deixou de manter contato com a menina e voltou quando ela tinha entre 14 e 15 anos. Neste período, o acusado passou a exigir que enviasse mais fotos sob chantagem e ameaça de que divulgaria todo o conteúdo com os pais e vizinhos da vítima.

Por medo de exposição, a menina enviou mais fotos íntimas. Após um tempo de ameaças, ele passou a exigir que os dois se encontrassem para manter conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos, tudo contra a vontade da vítima.

Os abusos foram praticados em vários locais, até em um terreno baldio da região. Quando ela completou 18 anos, com muito medo, deixou de ceder às ameaças, que se estenderam mesmo após a polícia ser comunicada sobre o caso.

A vítima ainda necessita de acompanhamento médico e psicológico, mesmo após comunicar o fato à família e registrar o boletim de ocorrência.

Atualmente, o processo segue em segredo de justiça na 2ª Vara Criminal da comarca de Lages.

Com informações do ND+