Roubaram até parte do gramado do trevo de acesso à Rota Enoturística em São Joaquim

Um caso inusitado e absurdo chamou a atenção dos moradores e turistas de São Joaquim, na Serra Catarinense, neste feriadão de final e começo de ano. Larápios levaram parte do gramado que havia sido recentemente colocado para o paisagismo do trevo de acesso à Rota Enoturística do Monte Agudo, que abrange importantes vinícolas da região, deixando um buraco no canteiro central do trevo junto com lixo como garrafas de bebidas.

“É uma falta de respeito com o patrimônio público e com a beleza da nossa cidade. Essa Rota Enoturística é um dos nossos principais atrativos turísticos e merece ser preservada e valorizada”

Sobre a obra

A rota enoturística do Monte Agudo é um projeto que visa fomentar o turismo de vinho na Serra Catarinense, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer as vinícolas Monte Agudo e Leoni di Venezia, que integram o Complexo dos Vinhedos de Altitude, em São Joaquim.

As obras de pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso às vinícolas, com extensão de 2,7 km, foram iniciadas em outubro de 2023, após uma paralisação no primeiro trimestre do mesmo ano. O investimento total é de quase 7 milhões de reais, provenientes do Governo do Estado, com a supervisão e o projeto ambiental custeados pelo município de São Joaquim.