Carmen Zanotto afirma que novo imposto será derrubado pelo Congresso Nacional

A deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC) disse que qualquer tentativa de parte da equipe econômica para recriar um novo imposto será derrubada pelo Congresso Nacional.

Para a parlamentar, as alterações no sistema tributário que estão sendo debatidas pelo Congresso Nacional são necessárias para o país, mas a criação de um novo imposto aos moldes da extinta CPMF sofre resistência dos congressistas e da população.

“A reforma tributária é necessária, mas não aceitamos a criação de qualquer outro imposto. O que o país precisa é de redução da carga tributária para que possa voltar a crescer e criar empregos”, afirmou Carmen Zanotto.

A intenção da equipe econômica é começar a debater neste mês de fevereiro com o Congresso Nacional a criação de um Imposto sobre Transações Financeiras (ITF). De acordo com o patrocinador da proposta, ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo precisa ter uma fonte de arrecadação para desonerar a folha de pagamento das empresas. O novo tributo pode ser incluído nas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) nº 45/2019, em tramitação na Câmara, com a nº 110/2019, que está no Senado.

Fotos: Agência Câmara/ Luis Macedo

Gabinete Carmen Zanotto

Silviane Mannrich