Um homem de 33 anos, levou um enorme susto, ao meio dia deste domingo(20), quando trafegava pela SC-110 em São Joaquim, quando uma caixa de Bins de Maça, se soltou de um caminhão em uma curva e atingiu sua Camionete Toyota Hilux placas de Florianópolis. O motorista do caminhão evadiu-se do local do acidente ao perceber o que havia ocorrido e não foi localizado pela guarnição.

Fonte: 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra