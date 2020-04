Prefeitos da Serra Catarinense “defendem flexibilizar” mais as restrições ao comércio

Por videoconferência, os prefeitos da Amures deliberaram na tarde desta sexta-feira (03), em convocação por assembleia extraordinária produzir um documento a ser encaminhado ao governo do Estado, através da Federação Catarinense de Municípios – Fecam, para flexibilizar mais as medidas de restrições de funcionamento de atividades comerciais.

A previsão de queda na arrecadação do ICMS de março e abril, preocupa os prefeitos no cumprimento de obrigações do exercício fiscal. Os prefeitos se queixam de estar sofrendo pressões de representantes de segmentos que estão proibidos de funcionar, enquanto estiver em vigência do decreto estadual.

O prefeito de Lages Antônio Ceron, reafirmou posicionamento de tratamento diferenciado aos municípios de pequeno porte e citou que na maioria não há aglomeração de pessoas em lojas, por exemplo. Outro ponto defendido por ele, são as oficinas mecânicas, encanador e eletricista que poderiam trabalhar sem risco de contaminação pelo novo coronavírus. Na lista dos prefeitos constam também dentistas, salão de beleza, hotelaria nos casos de serviços essenciais e várias outras atividades que não demandam aglomeração de pessoas.

O documento da Amures vai defender também, o uso dos recursos do Fundo Eleitoral para investimento em saúde com ações de combate ao coronavírus. O documento prevê, ainda, a unificação das eleições com prorrogação de mandato dos atuais prefeitos como forma de gerar economia ao país que está entrando no maior déficit fiscal da história.

Para o presidente da Amures, prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva, o manifesto dos prefeitos é importante, porque reflete a realidade especialmente, dos municípios. “O impacto já está sendo sentido, com queda na arrecadação e fechamento de postos de trabalho”, justificou João Cidinei da Silva.