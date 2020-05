Carmem Zanotto disse “não” para o Governador Moisés, após ser convidada para assumir a Saúde no Estado

Em reunião hoje como Governador Carlos Moisés, na tarde desta segunda-feira (04), Deputada Carmen, disse não ao Governador, ela havia sido convidada a assumir o cargo de secretaria da saúde de Santa Catarina.

“Estive reunida com o governador Carlos Moisés da Silva, agradeci o convite e disse que estou disposta a continuar trabalhando pela saúde e no combate a Covid-19 em nosso Estado. Com minha experiência de enfermeira, gestora, e parlamentar, atuando junto ao governo de Santa Catarina, somando esforços com as demais instituições na busca incessante de soluções e recursos, para que juntos possamos enfrentar essa guerra com o menor número possível de mortes.

Posso conciliar minhas atividades como relatora da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus, onde estamos atuando desde fevereiro e ajudando de forma incansável o nosso Estado.

Tenho convicção que somente com unidade, solidariedade, desprendimento e muito trabalho, juntos iremos vencer esse inimigo invisível.

Reitero que estarei sempre à disposição para trabalhar pela Saúde do meu estado, independentemente de assumir a pasta da Secretaria da Saúde”.

Carmen Zanotto

Deputada Federal

Adjunto assume a Saúde em SC

O governador Carlos Moisés oficializou o nome do secretário adjunto da Secretaria da Saúde, André Motta, para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo então titular, Helton Zeferino. Inclusive, ele participou da coletiva desta segunda (4).

A confirmação se deu durante a referida coletiva dada à imprensa no início desta noite. Curiosamente, ele disse que não estava procurando nenhum outro nome para substituir o secretário que deixou a Pasta.

No final da coletiva afirmou que a Saúde é só para pessoas que tem coragem, e quem não tem não assume. Se a fala teve direcionamento à Carmen, que fique no ar.

Com informações de Paulo Chagas, Cris Menegon e Silviane Marinch