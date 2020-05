Deputado Federal Daniel Freitas visita São Joaquim e anuncia destinação de recursos

Na tarde desta terça-feira (05), o deputado federal Daniel Freitas visitou São Joaquim para anunciar o encaminhamento de cerca de R$ 100 mil reais para o Município.

A informação foi dada pelo parlamentar em encontro realizado no gabinete do prefeito Giovani Nunes. Os recursos são destinados para a compra de equipamentos para unidades básicas de saúde (UBS), e a proposta já foi aprovada pelo Ministério da Saúde.

Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, Daniel destaca que tem dado atenção especial aos municípios catarinenses, não só através de emendas, mas com solicitações através dos Ministérios. “Nosso trabalho em Brasília tem sido voltado não apenas ao Congresso Nacional, mas também em estar constantemente reunido com os Ministros e suas equipes com o objetivo de auxiliar o Estado e todos os Municípios. Somos uma ponte entre as cidades, Santa Catarina e todos os catarinenses com o Governo Federal, além de atuar fortemente na Câmara dos Deputados no apoio e condução de pautas prioritárias para o nosso País e na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros”, avalia.

