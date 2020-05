Deputado Marcius Machado pede autonomia e recursos para Universidades na concessão das bolsas de estudo

As universidades também buscam maior autonomia na concessão das bolsas, aumento a flexibilidade dos sistemas

O Deputado Marcius Machado está à frente, junto com os estudantes e o Sistema ACAFE/Uniplac, na busca pela manutenção das bolsas de estudo provenientes do UNIEDU, um programa do Estado de Santa Catarina que favorecem a inclusão de jovens no ensino superior com dificuldades de realizar os seus estudos.

O pedido ao Governador é para que os valores dos dois últimos anos sejam mantidos. A ideia é que para o próximo ano, mais estudantes com maior nível de vulnerabilidade social possam ter acesso a esse recurso e ter a oportunidade de concluir uma graduação.

As universidades também buscam maior autonomia na concessão das bolsas, aumento a flexibilidade dos sistemas, a fim de atender ao maior número de estudantes possível.