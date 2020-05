Após luta suspeito tenta pegar a arma de militar e é alvejado por Policiais em São Joaquim

Um homem foi baleado no rosto, com um disparo que saiu pela nuca nas primeiras horas da madrugada desta quarta (06), depois que moradores ouviram dois estampidos e barulhos de pneus.

Ao sair na parte de fora da casa para averiguar o que havia acontecido se depararam com corpo de um homem se debatendo no chão. O homem havia levado um tiro próximo ao olho esquerdo (seio da face) que atravessou o crânio e saiu pela nuca. Com a muita perda sangue e de material encefálico o homem foi atendido pelo SAMU e levado em estado grave para o Hospital.

Em nota a Polícia Militar explicou que se tratava de um suspeito com mais de mais de 50 boletins de ocorrência registrados em seu desfavor e que ele entrou em luta corporal após receber voz de prisão e que tentou pegar a arma do policial durante o embate físico:

Veja na integra a nota envida pela Polícia Militar:

Por volta das 00:30h da madrugada de terça para quarta-feira, dia 06 de maio, a Polícia Militar em rondas localizou um sujeito, conhecido no meio policial com mais de 50 boletins de ocorrência registrados em seu desfavor, em atitude suspeita dentro de um terreno com um par de tênis em suas mãos, que iniciada a abordagem do sujeito, falou que estava ali para tratar de um emprego, fato este negado pela proprietária do imóvel.

Neste momento, ao ser dado voz de prisão em flagrante ao sujeito, ele empreendeu fuga sendo perseguido pela guarnição. Ao ser alcançado, entrou em luta corporal com o policial vindo ambos ao chão, que o suspeito a todo momento buscava ter a posse da pistola do PM, que em dado momento o policial se viu obrigado a efetuar um disparo de arma de fogo para salvar sua vida.

Imediatamente o SAMU foi acionado e o sujeito encaminhado ao hospital de São Joaquim com vida.

A instituição recolheu o armamento do policial e cumpriu os procedimentos penais cabíveis, bem como abrirá o inquérito policial militar para averiguar possível irregularidade na ação policial.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso de proteger a população catarinense, mesmo com o risco a própria vida.

Segundo informações de populares, o homem é o tal de “Pablo” que costumava pedir dinheiro para comprar fraldas durante a madrugada e também muito conhecido no meio policial por roubar diversos materiais das casas inclusive tapetes.