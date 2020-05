Santa Catarina pode ser o primeiro estado brasileiro a aprovar a educação domiciliar

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça o projeto do deputado Bruno Souza (Novo), que pretende dar liberdade às famílias que optarem por educar seus filhos em suas residências. Atualmente, com as medidas de restrição, cresceu o interesse sobre a educação domiciliar.

A possibilidade cada vez mais atrativa aos catarinenses demonstra a posição favorável à legislação deste modo de ensino. “Demos um importante passo para desfazer uma injustiça histórica e praticar a tolerância e o afeto com as mais de 800 famílias catarinenses que optaram em dar amor a seus filhos. Um exemplo que deve ser seguido pelos outros estados brasileiros”, afirma Bruno.

Por Guto Kuerten

Assessor de Imprensa – Deputado Bruno Souza