De volta ao passado: Drive-in será inaugurado no Music Park em Jurerê Internacional

A intenção do Grupo All, responsável pela novidade é oferecer uma experiência de entretenimento com conforto e segurança em meio a pandemia.

A pandemia do novo coronavírus provocou a volta de uma antiga opção, o Drive-in. Famosos na década de 50, estes serviços surgem como alternativa para contornar as restrições impostas pelo distanciamento social.

A atração vai funcionar no Music Park, complexo localizado na rodovia que dá acesso a Jurerê Internacional em Florianópolis. O local é conhecido por receber grandes eventos nacionais e internacionais, onde estão localizadas casas como Stage, Posh, Terraza, Indoor e Garden.

De acordo com o anúncio da empresa responsável, a iniciativa é pioneira em Santa Catarina e uma das primeiras do Brasil.

Drive Park foi nome escolhido para o Drive-in do Music Park, que funcionará no estacionamento do complexo que possui mais de 120 mil m². A ideia inspirada numa experiência do passado, promete esbanjar em tecnologia e segurança. O local vai contar com um telão com alta qualidade de projeção que será a principal atração do espaço, que também contará com palco para apresentações ao vivo e show de luzes.

Cada dia terá um tipo de atração diferente.

Sessões de cinema, esporte, shows ou stand up comedy são algumas das opções que serão disponibilizadas.

Compras de ingressos, comidas e bebidas serão feitas 100% online, através de um aplicativo próprio, tudo pensado para que cliente não saia do carro e para que não haja manuseio de dinheiro ou cartão.



Os clientes e funcionários da operação deverão respeitar os protocolos criados pela Organização Municipal da Saúde (OMS), com o aval da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Medidas como o distanciamento entre os carros, redução da capacidade do estacionamento, a proibição de sair dos veículos – exceto para o uso de banheiro. Também será obrigatório o uso de máscaras. Estão as principais medidas que fazem parte de uma lista com mais de 20 ações que compõem o protocolo de segurança.



“Estamos fazendo um espaço onde as pessoas podem sair de casa sem se preocupar. Estamos tomando todas as medidas de segurança que permitem controlar o comportamento de 100% das pessoas que passarem pelo complexo sejam trabalhadores, fornecedores ou clientes. A nossa preocupação principal é fazer um ambiente seguro para todos”, comenta Doreni Caramori Júnior, Diretor do Grupo ALL.

9O Drive Park pretende ser a solução para quem quer voltar a viver experiências fora de casa, mas quer a garantia de ambiente seguro, controlado e monitorado. O projeto tem previsão para ser inaugurado no início do mês de junho. Agenda com as atrações e horários de funcionamento ainda não foram divulgados.

Fonte revista Jurerê