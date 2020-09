MDB fecha dupla com Vanor De Bettio e Dalva Hiura como Pré-candidatos a Prefeito e Vice em São Joaquim

O MDB – Movimento Democrático Brasileiro, partido de centro, fechou sua nominata de candidatos em São Joaquim concorrendo de chapa pura, após recusar indicações de partidos como o PL e PT.

O MDB concorrerá agora as eleições com o Pecuarista e ex-vereador Vanor De Bettio como pré-candidato a Prefeito e também com a ex-vereadora e professora Dalva de Souza Hiura como pré-candidata a prefeita. O nome escolhido para representar a coligação é: Renovação, Honestidade e Trabalho.

Veja quem são os candidatos pelo MDB de São Joaquim: