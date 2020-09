Relaxamento determinou aumento de novos casos de Covid-19 – São Joaquim salta para 263 casos

O relaxamento do não uso de máscara, aglomeração, distanciamento social e isolamento domiciliar no feriado da Independência há 10 dias, pode ter contribuído para um novo aumento do número de casos confirmados de coronavírus na Serra Catarinense. A constatação é do setor de Comunicação da Amures que faz levantamento e análise a cada semana.

Há uma semana atrás o número era de apenas 227 casos em São Joaquim e agora é de 263 casos confirmados… A média caiu de 1 pra 5.14 pessoas infectadas por dia em São Joaquim

No levantamento finalizado às 15h30 dessa quinta-feira (17), o número apurado de novos casos indica crescimento de 0,86% em relação a semana anterior. Entre os dias 2 e 9 de setembro, o crescimento foi de 5,35% e entre 9 e 17 de setembro 6,21%. Hoje a Serra Catarinense possui 5.266 casos confirmados.

Em relação aos casos de óbitos, o número foi ainda maior nos últimos sete dias. Cresceu 4,04% em relação a semana anterior. Saltou de 5,74% para 9,78% no período compreendido desde 2 de setembro. O número total de óbitos até a tarde desta quinta-feira, estava em 101 registrados.

Já os casos de recuperados diminuiu e ficou na casa de 3,97%. No início do mês o índice estava em 13,15% e nos últimos sete dias ficou em 9,18%. O número total de recuperados na região é de 4.780 pacientes.

Os dados são informados semanalmente pelas Secretarias Municipais de Saúde ao setor de Comunicação da Amures. Apesar de um pequeno crescimento de novos casos, óbitos e redução do número de paciente recuperados na última semana, os números podem voltar a crescer por reflexo do possível relaxamento da população no feriado da Independência.

Os únicos municípios da região que apresentaram em uma semana estabilização de índices, foram Capão Alto e Urupema, sem nenhuma nova contaminação. Seguido de Bom Jardim da Serra, Painel e Palmeira, com um novo caso. Esses dados foram colhidos e analisados com base nos últimos boletins emitidos pelos municípios.

Com informações da Amures