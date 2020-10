Raimundo Colombo apoia candidatura de Guga e Tarzan

Ex-Governador Raimundo Colombo vem a São Joaquim declarar apoio à

Coligação “São Joaquim Pode Mais”

Na tarde de 09 de outubro, o ex-Governador de Santa Catarina, Raimundo

Colombo (PSD), veio a São Joaquim confirmar seu apoio aos candidatos a

Prefeito, Joaquim Costa Borges Jr. – Guga e Vice-Prefeito, Eduardo Tarzan, que

compõem a Coligação “São Joaquim Pode Mais”, formada pelos partidos PDT,

PSD, PODEMOS e PL.

Em uma live transmitida na página oficial dos candidatos, Colombo mencionou as conversas que vem tendo com Guga e Tarzan desde antes do lançamento da candidatura

e o seu total apoio, inclusive colocando-se à disposição para auxiliar na

caminhada da campanha eleitoral, mencionando a importância dos candidatos

a vereadores que apoiam a majoritária estarem empenhados e engajados no

processo.

Salientou ainda que a política necessita de pessoas que estejam

preocupadas e envolvidas com a vida e o bem-estar de outras pessoas e não

apenas com relatórios e números que lhes chegam às mãos.

Importante ressaltar que Colombo deixou o Governo de Santa Catarina

para concorrer ao cargo de Senador no ano de 2018 sem problemas

administrativos ou políticos e pela porta da frente. A conversa completa do ex-

governador Raimundo Colombo você encontra na página oficial dos

candidatos.

Andressa Zanette – DRT 00944JP – Assessoria de Comunicação Créditos foto: Assessoria