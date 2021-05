Lideranças da Serra Catarinense declaram apoio à volta de Moisés ao Governo

Lideranças da Serra Catarinense formada por Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de múltiplos partidos da Serra Catarinense redigiram uma carta de apoio à volta de Moisés ao Governo.

Segundo eles, a descontinuidade nas ações de governo, por conta da interinidade, só trouxeram prejuízos ao estado de Santa Catarina e declararam apoio total e irrestrito ao retorno do governador ao cargo, para que conclua o mandato para o qual foi eleito por mais de 70% dos catarinenses.

Veja na íntegra a carta de apoio:

CARTA DE APOIO AO GOVERNADOR CARLOS MOISÉS DA SILVA

Os prefeitos, secretários municipais e vereadores da Serra Catarinense, abaixo subscritos, manifestam através desta carta seu apoio ao retorno do Governador Carlos Moisés da Silva ao cargo para o qual foi eleito.

A descontinuidade nas ações de governo, por conta da interinidade, só trouxeram prejuízos ao estado de Santa Catarina. Diversas ações e obras, que estavam sendo executadas ou em planejamento, foram interrompidas por conta de manobras politiqueiras que vão contra os interesses dos catarinenses.

Uma vez que Ministério Público (estadual e federal), Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Polícia Federal já se manifestaram pela inocência do governador, é impensável que o Tribunal Misto, formado por desembargadores e deputados, tenha um posicionamento injusto com o governador. Santa Catarina precisa retornar aos trilhos do desenvolvimento, com segurança para os cidadãos e investidores.

Diante disso, manifestamos nosso apoio total e irrestrito ao retorno do governador ao cargo, para que conclua o mandato para o qual foi eleito por mais de 70% dos catarinenses.

Atenciosamente,

GIOVANI NUNES (PSL) – prefeito de São Joaquim

EVANDRO FRIGO (PP) – prefeito de Urupema

FABIANO BALDESSAR (MDB) – prefeito de Otacílio Costa

ERLON TANCREDO (PSD) – prefeito de Rio Rufino

EDSON WOLLIGER (REPUBLICANOS) – prefeito de Ponte Alta

ALICE PESSOA (PSL) – vice-prefeita de Bocaina do Sul

ANA MELO (PP) – vice-prefeita de São Joaquim

FERNANDO COSTA (PSL) – presidente da Câmara de Vereadores de São Joaquim

JOÃO CRISTIANO (PSD) – presidente da Câmara de Vereadores de Bom Jardim

da Serra

DIONE RODRIGUES (PSL) – vereador de São Joaquim

MÁRCIO ERON (PSL) – vereador de São Joaquim

TEODORO DE JESUS (PSL) – vereador de São Joaquim

ANA LÚCIA MATOS (PP) – vereadora de São Joaquim

DALTON NUNES (PP) – vereador de São Joaquim

RICHARD LUCAS (PP) – vereador de Ponte Alta

BETINHO MORGAN (PSL) – vereador de Urubici

GILLIARDI RIBEIRO (PSL) – vereador de Urubici

EOLANDA COSTA (PSD) – vereadora de Urubici

FERNANDO MOMO (PSD) – vereador de Urubici

FABRÍCIO DE BRIDA (PL) – vereador de Urubici

JOÃO ALCIONE ALVES (MDB) – vereador de Urubici

SANATO WARMLING (PP) – vereador de Urubici

IVAIR NIEHUES (PL) – vereador de Urubici

NEI CASA NOSSA (PSL) – vereador de Lages

GABRIEL CÓRDOVA (PSL) – vereador de Lages

BRUNO HARTMANN (PSL) – vereador de Lages

DANIEL SANGALETTI (PSDB) – vereador de Bom Retiro

CLAUDIOMIR MOCHILA (PP) – vereador de Campos Novos

GELSO RIBEIRO LEMES (PSL) – vereador de Frei Rogério

JEFERSON NUNES (PSL) – secretário municipal de Bom Retiro

MATHEUS SOUZA GHIZONI (PSL) – secretário municipal de Rio Rufino

NILTON PEREIRA (PSD) – secretário municipal de Rio Rufino

CLAUDIO ROGÉRIO SCHMOELLER (PSL) – secretário municipal de Bocaina do

Sul