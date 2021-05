Presente de R$ 1 milhão no Dia do Município – São Joaquim recebe recursos do Deputado Fabio Schiochet

No dia do aniversário de 134 anos de São Joaquim o Deputado Federal Fabio Schiochet se sentiu honrado ao trazer mais recursos na ordem de R$ 1 milhão para a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Pradinho, recursos este que foi destinado para São Joaquim graças a visita do Prefeito Giovani Nunes e dos Vereadores Fernandinho-PSL, Doro-PSL, Dione-PSL, Márcio Eron-PSL, Ana Matos-PP e Dalton Nunes-PP em Brasília ao qual foram prontamente atendidos pelo Deputado Fabio Schiochet.

“Aqui nesta cidade de gente trabalhadora, acolhedora, que não se encolhe nem nas temperaturas abaixo de zero Aqui temos uma excelente administração do prefeito Giovani Nunes do PSL, que junto com quatro vereadores do 17 e outros que se somam neste projeto. Viva São Joaquim !! Viva o povo Joaquinense. Contem com meu apoio sempre. Um forte abraço do deputado federal Fabio Schiochet”

Veja o Vídeo: