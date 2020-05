Mirante da Serra do Rio do Rastro volta a registrar movimentação neste domingo

Neste domingo (24) o Mirante da Serra do Rio do Rastro voltou a registar um aumento de público, mesmo com a Barreira Sanitárias instaladas pela Prefeitura de Bom Jardim da Serra, juntamente com a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com que informou o Corpo de Bombeiros, embora as imagens da Câmara ao Vivo demonstrem um significativo aumento de turistas em relação sábado (23), o volume de pessoas não ultrapassou o permitido de 50% da capacidade de acordo com o Decreto Municipal com ações para o combate à pandemia do COVID-19.

Em entrevistas para a NSC o Prefeito de Bom Jardim da Serra, Serginho Rodrigues de Oliveira, relatou que irá analisar o resultado das barreiras e que se houver dificuldade em controlar o acesso de 50% do público, outras medidas poderão ser tomadas, mas ele espera que os visitantes colaborem justamente para que não seja necessário fechar o ponto turístico mais visitado da Serra Catarinense.