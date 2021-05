Deputado Hélio Costa destina a maior emenda na história Rio Rufino

O deputado federal Hélio Costa, em missão na Serra Catarinense, confirmou o empenho de R$ 1,144 milhão para Rio Rufino. Trata-se do maior repasse da história para o município. São mais de R$ 800 mil para equipamentos agrícolas como ensiladeiras, caminhão prancha e retroescavadeira. “Eu acredito na gestão e no desenvolvimento deste município. Firmamos o compromisso e vamos cumprir”, disse o deputado.

No encontro, o parlamentar ouviu as demandas do prefeito Erlon Costa e dos vereadores, entre elas, a pavimentação dos 33 km da SC-370 que liga Rio Rufino a Urubici. “Eu já despachei com o governador sobre a estruturação dessa via. Ele ficou de avaliar. Há 40 anos o povo esperar pela obra. Vamos continuar em cima”, finalizou.

Recursos para Rio Rufino:

2 ensiladeiras – R$ 83.000,00

Assistência social – R$ 300.000,00

Caminhão prancha – R$ 461.000,00

Retroescavadeira – R$ 300.000,00

Total: R$ 1.144.000,00